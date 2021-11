UFL si prepara a scendere in campo: ecco quando arriva il primo video gameplay

Non solo FIFA ed eFootball: c'è grande curiosità attorno ad UFL, il nuovissimo gioco di calcio free to play in arrivo sulle maggiori console in una data al momento ancora mai rivelata. Lo sviluppatore Strikerz Inc. per il momento non si sbottona su uscita e contenuti, ma qualcosa sembra muoversi in maniera sempre più concreta.

UFL è stato annunciato alla Gamescom 2021, ma finora non è mai stato mostrato un video gameplay, lasciando spazio al solo, breve trailer di annuncio. Dagli autori arriva però un'importante conferma: il gameplay reveal di UFL è stato fissato per gennaio 2022, venendo finalmente incontro ai numerosi appassionati di giochi di calcio impazienti di vedere in azione quanto prima il nuovo titolo sportivo. Su Twitter Strikerz Inc. invita i giocatori a restare sintonizzati per ulteriori novità, distanti all'incirca un paio di mesi ancora.

L'inizio del nuovo anno sarà quindi l'occasione per vedere finalmente in azione il nuovo titolo calcistico che promette una simulazione fotorealistica. Per il resto le informazioni sul gioco continuano a scarseggiare, ma sappiamo con certezza che il giocatore brasiliano Roberto Firmino è stato scelto come ambasciatore di UFL.

Siete curiosi di scoprire più dettagli su UFL e vedere se potrà rivelarsi una reale alternativa a FIFA ed eFootball?