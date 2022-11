UFL è quasi pronto all'uscita! Le novità dall'ultimo videodiario degli sviluppatori

Dopo aver annunciato il rinvio di UFL verso la fine dell'estate, il team di Strikerz ha lavorato alacremente per migliorare il calcistico gratuito e soddisfare le richieste dei fan. Questo processo, a quanto pare, sta dando i suoi frutti.

In occasione dell'ultimo videodiario, gli sviluppatori hanno fornito aggiornamenti importanti, rivelando che le basi del gioco sono ormai complete e che rimangono da limare semplicemente i dettagli: bug, animazioni, realismo, ecco gli aspetti su cui il team si sta concentrando maggiormento di recente.

In particolare, Strikerz ha dedicato più di un anno di lavoro al comparto delle animazioni e dei filmati, con il compito di creare degli intermezzi realistici e divertenti, che possano aumentare il senso di immersone del giocatore, ad esempio attraverso la riproduzione del tremolio delle telecamere durante una esultanza.

Molta attenzione, rivela il team, è stata poi fornita al comportamento dei compagni di squadra, che saranno capaci di reagire a ogni situazione di gioco e adattarsi alle scelte del giocatore. Tutto ciò sarà possibile grazie all'IA assist, ma anche grazie alla consulenza diretta da parte di un team scelto di calciatori professionisti.

I membri di Strikerz hanno inoltre rivelato di aver reagito positivamente alle critiche della community riguardo al realismo del gioco, e hanno quindi ricostruito da zero lo scheletro degli atleti virtuali, aggiornandolo con movimenti molto più complessi e avvicinandone il comportamento a quello di un vero scheletro umano. Ovviamente ciò avrà delle ripercussioni non soltanto sul singolo calciatore ma anche sulle varie interazioni come scontri di gioco o marcatura.

Vi ricordiamo che il calcistico gratuito UFL è atteso su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X, Xbox One e PC per il 2023.