UFL: quando esce il gioco di calcio gratis con Cristiano Ronaldo?

Il nuovo gioco di calcio UFL si è da poco mostrato al pubblico con un gameplay trailer, un breve filmato che permette di dare un primissimo sguardo alla natura del progetto, in attesa del debutto ufficiale. Ma quando esce UFL?

Al momento il team di Strikerz Inc non ha fornito una data di uscita precisa per UFL, limitandosi a ribadire che il gioco arriverà "quando sarà pronto", comunque nel corso del 2022, su PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S. Non sono previste al momento versioni per PC, Nintendo Switch e device mobile iPhone, iPad e Android, ma non è escluso che la situazione possa evolversi e cambiare nel prossimo futuro.

UFL verrà distribuito come gioco free to play scaricabile gratis con supporto per le microtransazioni. Il gioco può contare sul supporto di ambasciatori come Zinchenko, Lukaku, Firmino, De Bruyne e Cristiano Ronaldo, per quanto riguarda le licenze UFL ha una partnership con FIFPro per quanto riguarda nomi e volti degli atleti mentre InStat si occuperà di fornire statistiche aggiornate.

Square come West Ham United, Sporting CP, Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, Monaco, Beşiktaş, Celtic e Rangers hanno annnunciato la propria intenzione di collaborare con gli sviluppatori. Anche l'A.C. Milan potrebbe essere in UFL, così come lo Stadio San Siro, almeno a giudicare da alcuni elementi visti nel primo gameplay trailer.