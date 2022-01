UFL, il rivale di FIFA e PES è pronto al reveal: stasera il primo gameplay

Dopo l'annuncio di UFL in occasione della Gamescom 2021, è tempo di dare finalmente uno sguardo al gameplay del nuovo simulatore calcistico che mira sfidare il dominio di FIFA e PES (ormai ribattezzato eFootball da Konami).

Nel corso della giornata di oggi, giovedì 27 gennaio 2022, il team di sviluppo presenterà infatti al pubblico i primi dettagli sulle caratteristiche del titolo sportivo. In particolare, l'appuntamento è stato ora confermato per la fascia oraria serale. Gli appassionati di calcio possono perciò creare un promemoria per le ore 21:00 del fuso orario italiano, momento nel quale prenderà il via una speciale diretta streaming dedicata ad UFL.

Al momento, la software house non ha specificato in cosa consisterà esattamente l'appuntamento odierno, che potrebbe dunque ospitare il semplice reveal di un gameplay trailer, così come anche un evento più strutturato. Per saperne di più, ad ogni modo, non sarà necessario attendere troppo a lungo: tra poche ore, UFL scenderà in campo per sfidare ufficialmente i team di eFootball e FIFA.



Con Lukaku tra i testimonial di UFL, ricordiamo che lo sportivo a tema calcistico è realizzato con il versatile Unreal Engine. La pubblicazione del gioco è attesa su "tutte le principali console", con esordio dunque presumibilmente previsto per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.