UFL: il simulatore calcistico gratuito prende forma nel nuovo video diario

Dopo aver mostrato UFL in un lungo video gameplay, il team Strikerz pubblica un nuovo video diario che descrive il lavoro svolto dagli autori indie nel dare forma al simulatore calcistico gratuito.

Nel filmato, gli esponenti della software house diretta da Eugene Nashilov aprono una finestra sul nuovo videogioco che promette di spezzare il duopolio di FIFA ed eFootball per spiegare cosa stanno facendo per raggiungere questo ambizioso risultato, partendo dall'impegno profuso nella ricostruzione del gameplay legato ai tiri, ai passaggi e ai tackle.

Come spiegato dagli stessi vertici di Strikerz all'annuncio del rinvio di UFL, l'obiettivo finale del team era e rimane quello di offrire ai patiti del genere un'esperienza d'intrattenimento simulativa e divertente, un gioco di calcio a tutto tondo che possa essere al tempo stesso reattiva, realistica e visivamente appagante.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nuovo video di UFL e vi ricordiamo che il gioco di calcio free to play di Strikerz è atteso al lancio più avanti nel 2023 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Per un ulteriore approfondimento, qui trovate il nostro speciale sul gameplay di UFL, il rivale gratis di FIFA ed eFootball.