UFL, il simulatore calcistico prende forma: nuova clip in-engine sulle divise

Dopo il video diario su gameplay e contenuti del simulatore calcistico UFL, il team Strikerz si riaffaccia sui social per mostrare una clip in-engine interamente dedicata alle divise del rivale gratis in Unreal Engine di FIFA, EA Sports FC ed eFootball.

La clip dataci in pasto dalla casa di sviluppo indipendente (potete ammirarla nel post in calce alla notizia insieme all'apposita galleria immagini) mostra la grande libertà concessa ai giocatori nella creazione del 'kit da gara' della propria squadra dei sogni. Il sistema di customizzazione ideato da Strikers consentirà a tutti gli appassionati del genere di scegliere i colori sociali e i singoli elementi estetici delle divise da far indossare ai propri calciatori virtuali.

Una volta impostati questi parametri, i giocatori potranno scendere in campo e disputare le gare multiplayer di UFL servendosi della tecnologia ideata da Strikers per gestire il matchmaking, dall'elaborazione dei dati al carico dei server delle partite online.

Il lancio di UFL è previsto nei prossimi mesi su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sin dall'apertura dei server, il gioco di calcio free-to-play di Strikers proporrà un negozio per gli acquisti ingame, delle ampie possibilità di personalizzazione dei club (dalle divise per le partite casalinghe e i kit per le trasferte agli stadi) e uno specifico sistema di elaborazione dati che, a detta degli sviluppatori, garantirà la massima stabilità del netcode e un'esperienza di gioco ottimale.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate un lungo video gameplay dalla versione Alpha di UFL.