UFL: quali squadre e giocatori ci sono nel nuovo gioco di calcio gratis?

Uno degli aspetti più importanti dei giochi di calcio è ovviamente la presenza di licenze ufficiali per squadre, atleti e stadi. Negli anni abbiamo assistito a clamorosi "passaggi di testimone"di licenze e accordi tra FIFA e PES/eFootball, ma oggi c'è un nuovo concorrente con cui presto bisognerà spartirsi la torta.

Quella che segue è la lista dei giocatori e delle squadre che compariranno in UFL, l'elenco è in continua espansione e prossimamente Strikers Inc annuncerà nuove collaborazioni con team e atleti.

Giocatori UFL

Cristiano Ronaldo

Oleksandr Zinchenko

Romelu Lukaku

Roberto Firmino

Kevin De Bruyne

UFL squadre

West Ham United

Sporting CP

Shakhtar Donetsk

Borussia Mönchengladbach

Monaco

Beşiktaş

Celtic

Rangers

, questo vuol dire che il gioco attingerà ad un database con oltre 65.000 calciatori reali, potendo usare nomi reali ed i veri volti degli atleti del calcio internazionale. Una delle prossima collaborazioni ad essere annunciate potrebbe essere quella per portare A.C. Milan e lo stadio San Siro in UFL , anche se al momento si tratta solamente di indiscrezioni. UFL è ancora privo di una data di uscita , il gioco verrà pubblicato su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, presumibilmente verso la fine dell'anno, in ogni caso lo studio ha ribadito con convinzione che UFL uscirà solamente "quando sarà pronto"