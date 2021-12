UFL: svelato il giorno in cui assisteremo al gameplay del rivale di FIFA

A poche ore dall'annuncio della presentazione del gameplay di UFL, il team di sviluppo al lavoro sull'atteso titolo calcistico ha aggiornato i propri canali social ufficiali per svelare anche il giorno nel quale si potrà assistere al reveal.

Il profilo Twitter dell'azienda ha infatti pubblicato un brevissimo teaser con l'obiettivo di confermare quello che sarà il giorno in cui i fan dello sport più popolare del nostro paese potranno osservare in diretta il gameplay di UFL. La data è fissata esattamente ad un mese da oggi, visto che l'evento in diretta si terrà il prossimo 27 gennaio 2022. Purtroppo non sono stati forniti dettagli specifici sulle piattaforme sulle quali sarà possibile assistere alla presentazione o sui contenuti del reveal, il quale potrebbe non essere altro che un breve trailer contenente sequenze di gameplay.

Per chi non sapesse cosa sia UFL, si tratta di un nuovo gioco di calcio che punta a contrastare i due colossi del genere, ovvero FIFA e PES. Tra le promesse di Strikerz, il team di sviluppo, troviamo la distribuzione gratuita (si tratta di un free to play), una grafica fotorealistica e la disponibilità su console.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul titolo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate le prime immagini di UFL che mostrano il volto di uno dei giocatori.