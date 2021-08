UFL: un nuovo videogioco di calcio 'fair to play' annunciato alla Gamescom 2021

Dopo Goals, durante l'Opening Night Live della Gamescom 2021 è stato annunciato un nuovo avversario di FIFA ed eFootball: si chiama UFL, ed è stato descritto come un videogioco di calcio fair to play. Smentiti

Mosso dall'Unreal Engine, UFL offre "una lega calcistica globale dove contano solamente le abilità dei videogiocatori". Sviluppato da Strikerz Inc., un collettivo fondato nel 2016 con sedi sparse in paesi come Cipro, Bielorussia, Ucraina e Lituania, verrà lanciato in formato free-to-play su tutte le principali console in commercio, in una data che purtroppo non è ancora stata rivelata.

Il trailer mostrato all'Opening Night Live, che potete visionare in apertura di notizia, ci dice ben poco di un gameplay che mira ad essere il più equo possibile (da qui nasce il tag "fair to play"), nel tentativo di catturare l'attenzione di tutti quei giocatori delusi dalle simulazioni calcistiche odierne. Il medesimo obiettivo se lo prefigge Goals, un altro videogioco di calcio fresco di annuncio e sviluppato da un ex campione del mondo di Counter Strike. Restiamo in attesa di nuove informazioni, anche il merito alle licenze di squadre e campionati, che al momento sembrano essere saldamene nelle mani di serie come FIFA ed eFootball.