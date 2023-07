UFO Robot Goldrake Il banchetto dei lupi esce quest'anno, ecco la data

Microids annuncia la data di uscita di UFO Robot Goldrake Il banchetto dei lupi, il gioco dedicato al celebre robottone sarà disponibile dal 14 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S mentre l'edizione per Switch esce nel corso del 2024.

Il gioco racconta il primo arco narrativo della serie animata, confermata anche la presenza delle musiche dell'anime in versione riorchestrata e riarriangiata. Inoltre sono disponibili anche due edizioni special del gioco denominate Collector's Edition e Deluxe Edition di UFO Robot Goldrake.

La Deluxe Edition include

Il gioco

Una card lenticolare

Una steelbook esclusiva

Un portachiavi

Poster

La Collector's Edition include

Box da collezione

Una statua esclusiva di Goldrake

Bonus digitali

Il gioco

Una card lenticolare

Una steelbook esclusiva

Un portachiavi

Set di 3 spille

4 litografie

Un biglietto d’oro

Un Artbook esclusivo

Un Poster

Basato sul famoso anime tratto dal manga UFO Robot Goldrake di Go Nagai, il gioco darà ai nostalgici la possibilità di vestire i panni di Actarus e del suo grande robot e di vivere epiche avventure. La serie animata è stata una delle prime serie anime giapponesi di successo anche in Europa negli anni '70 dando vita ad un vero e proprio filone dell'animazione e diventando un appuntamento fisso per milioni di ragazzi e adulti che ogni giorno seguivano in TV le avventure di Goldrake.