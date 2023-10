UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi: pura nostalgia, gameplay doppiato in italiano

Il publisher francese Microids ha pubblicato un nuovo video gameplay di UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi, completamente doppiato in italiano, un tuffo nella nostalgia e nei ricordi per tutti gli ex bambini degli anni '80.

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi segue il primo arco narrativo della serie animata, dando ai giocatori la possibilità di rivivere i momenti più iconici di questa leggendaria saga. Il gioco contiene tutti i temi musicale dell'anime, riorchestrati per garantire una qualità audio superiore senza rinunciare all'onda dei ricordi. Oltre all'edizione Standard, saranno disponibili anche le versioni Deluxe e Collector's:

Deluxe Edition

Gioco completo

Card lenticolare

Custodia Steelbook esclusiva

Portachiavi

Poster

Collector's Edition

Box da collezione

Statua esclusiva di Goldrake

Bonus digitali

Il gioco

Card lenticolare

Steelbook esclusiva

Portachiavi

Set di 3 spille

4 litografie

Biglietto d’oro

Artbook esclusivo

Poster

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi esce il 14 novembre 2023 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC, arriverà in seguito su Nintendo Switch nel corso del 2024. UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi è doppiato in italiano, in apertura trovate il nuovo video gameplay che mostra anche il lavoro svolto in fase di doppiaggio, localizzazione e adattamento, sempre con un occhio attento rivolto a mantenere inalterato il feeling della serie anime che tanto successo ha riscosso in Italia tra la fine degli anni '70 e la prima metà degli anni '80.