Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto dei Lupi, scontato ulteriormente su Amazon

Con Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto dei Lupi per la prima volta nella storia dei videogames vestiremo i panni di Goldrake, il famosissimo robot nato negli anni '70 che combatte le forze del male e difende il nostro pianeta.

Con questo nuovo gioco uscito il 30 novembre 2023 avremo la possibilità di pilotare il potente robot e vivere la nostra avventura nel mondo creato da Go Nagai.

Giocheremo nelle vesti di Actarus e del suo enorme robot, affrontando epiche battaglie in diverse modalità: Pilotaggio dello Spazer (modulo volante in cui è alloggiato Goldrake), shoot ‘em up verticale nel TFO di Koji Kabuto, e combattimenti in terza persona ai comandi di Goldrake utilizzando i supoi potentissimi attacchi per sconfiggere i Monstronefs e salvare la Terra.

Standard Edition al prezzo di 34,98 euro per PS5, PS4 e Xbox Series X o 50,98 euro per Nintendo Switch:

Deluxe Edition a partire da 53 euro per PS4:

Collector's Edition a partire da 275 euro:

La Deluxe Edition include il gioco completo, card lenticolare, custodia Steelbook, portachiavi, poster, la ricca Collector's Edition comprende il box da collezione, la statua esclusiva di Goldrake, bonus digitali, gioco completo, una card lenticolare, Steelbook esclusiva, portachiavi, 3 set di spille, 4 litografie, biglietto d’oro esclusivo, artbook esclusivo e poster.

Trasmessa per la prima volta oltre 40 anni fa, la serie animata cult Goldrake ha segnato diverse generazioni, chi ha seguito gli episodi ricorda ancora le trasformazioni di Goldrake ed i suoi famosi pugni perforanti.