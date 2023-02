UFO Robot Goldrake Il banchetto dei lupi: a sorpresa arriva il primo video gameplay

Microsoft ha pubblicato il primo gameplay trailer di UFO Robot Goldrake Il banchetto dei lupi, il nuovo videogioco basato sulla popolare serie manga/anime di Go Nagai. Il publisher francese ha anche aperto i preordini, confermando la presenza di Limited e Collector's Edition.

UFO Robot Goldrake Il banchetto dei lupi segue il primo arco narrativo della serie, con tanto di musiche originali riorchestrate e riarriangiate per l'occasione.

Questa la sinossi ufficiale: "Basato sul famoso anime adattato dal manga UFO Robo Goldrake di Go Nagai, questo nuovo gioco d'azione garantirà ai giocatori nostalgici la possibilità di giocare nei panni di Duke Fleet e del suo fantastico robot e vivere avventure epiche. Un'opportunità unica per tuffarti a capofitto in un iconico universo della cultura pop pieno di coraggio, tradimenti e battaglie sensazionali!"

Il gioco è sviluppato dallo studio francese Endroad, composto da veterani ed ex membri di Ubisoft e Amplitude Studios, al lasvoro sul progetto anche Philippe "Golgoth71" Dessoly, ex Ocean Software e artista ufficiale di UFO Robot Goldrake.

UFO Robot Goldrake Il banchetto dei lupi esce nel corso del 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC, in edizione Standard, Limited e Collector's, i contenuti di queste ultime non sono ancora stati svelati.