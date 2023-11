UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi: il nuovo trailer è un concentrato di nostalgia

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi sta per arrivare su PC e console e per l'occasione il publisher francese Microids ha pubblicato il trailer di lancio, un vero e proprio concentrato di nostalgia pura al 100% per tutti coloro nati e cresciuti negli anni '70 e '80.

Il Banchetto dei Lupi è un gioco d'azione e avventura con protagonista il celebre robottone di Go Nagai e tutti i personaggi che gli amanti del cartone animato conoscono bene. UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi è oltretutto un vero tributo alla serie anima, non solo per quanto riguarda il gameplay e la trama ma anche dal punto di vista audio, con musiche che rievocano quelle del cartoon e un doppiaggio che tributa quello originale in italiano della metà degli anni '70.

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi è interamente doppiato in italiano come vi abbiamo raccontato anche su queste pagine. Da quello che abbiamo potuto ascoltare nella demo, il timbro vocale e la recitazione sono stati modulati per somigliare a quelli della serie animata, con quell'enfasi teatrale e vintage che conquisterà tutti i fan del robot di Go Nagai.

UFO Robot Goldrake Il Banchetto dei Lupi esce il 14 novembre su console PlayStation, Xbox e PC Windows, nel corso del 2024 uscirà anche su Nintendo Switch.