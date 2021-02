UFO Robot Goldrake: Microids annuncia il videogioco basato sulla serie di Go Nagai

Il publisher francese Microids e Dynamic Planning hanno annunciato lo sviluppo di un nuovo videogioco dedicato a UFO Robot Grendizer (UFO Robot Goldrake in Italia), una delle serie più famose e amate di Go Nagai.

Microids pubblicherà un videogioco d'azione basato su Goldrake su PC e console non meglio specificate, al momento non ci sono purtroppo altri dettagli sulle piattaforme e sulla finestra di lancio. Il videogioco avrà come protagonista Actarus e Goldrake e permetterà ai giocatori di "immergersi in una storia basata sul riscatto, il coraggio e la lealtà."

UFO Robot Grendizer è stato lanciato nel 1975 riscuotendo sin da subito un notevole successo in tutto il mondo e particolarmente in Francia (con il nome Goldorak) e in Italia (con il titolo Goldrake), contribuendo in maniera significativa al boom internazionale dell'animazione giapponese.

Non sono stati diffusi altri dettagli sul progetto, rivelato in anteprima dalla testata giapponese 4Gamer, il publisher Microids non ha ancora diffuso un comunicato stampa per i mercati occidentali e dunque possiamo solamente restare in attesa di nuove informazioni sul videogioco di Goldrake.

Certamente si tratta di una bella notizia per tutti i fan di Go Nagai e dei robottoni giapponesi, che potranno mettere le mani su un videogioco dedicato ad uno dei personaggi più iconici della cultura Pop degli ultimi 50 anni.