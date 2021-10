UFO Robot Goldrake: primo teaser trailer per il gioco Microids

Per la gioia di tutti i fan della storica serie di Go Nagai, Microids ha pubblicato a sorpresa nel corso della serata il primo teaser trailer del gioco ispirato a UFO Robot Goldrake (Grendizer al di fuori del territorio italiano).

Purtroppo il filmato in questione non permette di carpire nuove informazioni sul titolo in sviluppo presso il team Endroad, dal momento che si limita a farci vedere il possente robot in CGI all'interno di un ambiente poco luminoso. L'unico reale dettaglio aggiuntivo che apprendiamo grazie al teaser riguarda la finestra di lancio del prodotto, che è atteso nel corso del 2023 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Attualmente non si conoscono i particolari sul gameplay e sappiamo solo ed esclusivamente che si tratta di un gioco d'azione con protagonisti Actarus e Goldrake. Per chi se lo stesse chiedendo, il team di sviluppo di UFO Robot Goldrake è francese come Microids ed è noto al pubblico per aver sviluppator Fallback, un'avventura rogue-like che gode di un'ottima reputazione su Steam.

Vi ricordiamo che l'annuncio di UFO Robot Goldrake di Microids risale allo scorso febbraio 2021 ed è probabile quindi che i lavori sul gioco, considerata anche la finestra di lancio, siano ancora in fase embrionale.