UK, 2020 da record: GTA 5 non muore mai, FIFA 21 oltre 2 milioni di copie

Stando all'ultimo report dell'Entertainment Retailers Association, quello appena concluso è stato l'anno più remunerativo della storia del mercato videoludico britannico. Per la prima volta in assoluto l'incasso ha superato quota 4 miliardi di sterline (4,2 miliardi, per l'esattezza), con una crescita del 14,5% rispetto all'anno precedente.

3,6 miliardi di sterline sono state generate grazie al digitale (acquisto di giochi, contenuti scaricabili e sottoscrizioni), mentre il mercato tradizionale fisico ha contribuito con "sole" 598 milioni di sterline. Come abbiamo già avuto modo di appurare in altri scenari, la crescita in UK sarebbe stata in larga parte alimentata dalla pandemia di Coronavirus. Con milioni di persone chiuse in casa, determinati settori dell'intrattenimento, tra cui soprattutto quello del videogiochi, sono cresciuti in maniera esponenziale. Da non sottovalutare, inoltre, il lancio della nuova generazione di console, anche se le scorte di PS5 e Xbox Series X|S sono finite molto presto.

Il titolo più venduto del 2020 in UK è stato, prevedibilmente, FIFA 21, che secondo l'ERA ha piazzato la bellezza di 2,18 milioni di copie. Segue un altro blockbuster del calibro di Call of Duty: Black Ops Cold War, che ha venduto 1,42 milioni di copie. Ad impressionare davvero è tuttavia Grand Theft Auto 5, che nel suo settimo anno di vita è stato acquistato ben 1,12 milioni di volte. Merito del successo di GTA Online, alimentato da Rockstar Games con aggiornamenti continui e un supporto incessante, che ha concluso l'annata regalando a tutti i giocatori il grande Colpo di Cayo Perico.