ULTIM'ORA: Monitor Curvo Gaming 34' CROLLATO DI PREZZO, fate presto!

BenQ MOBIUZ EX3415R Monitor Curvo Gaming ti avvolgerà con le sue dimensioni incredibili e i suoi colori vividi. Il prezzo è sbalorditivo: 898,65 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Parliamo di un monitor curvo ultrawide da gaming con risoluzione in 21:9. Schermo WQHD, refresh rate a 144Hz, MPRT di 1ms e FreeSync Premium che ti offrono un gameplay fluido.

Tecnologia HDRi di BenQ, Light Tuner, Black eQualizer e qualità dell’immagine ottimizzata per la modalità corsa per ottenere il massimo dal gaming.

Ma non solo video, questo monitor eccelle anche per quanto riguarda l'audio: altoparlante integrato con canale 2.1, subwoofer da 5W e in più chip DSP, calibrato da treVolo, con 5 modalità audio di gioco personalizzabili.

Monitor molto comodo, con telecomando, Scenario Mapping e OSD. Visione confortevole, con altezza/angolazione regolabile e Eye-Care per non affaticare la vista.

Puoi collegarlo in più modi: HDMI e Display Port.

Vanta l'esclusiva Modalità gara per un’esperienza straordinaria di SimRacing. Cosa volere di più?

Avrai tutto questo a un prezzo sbalorditivo: 898,65 euro! Ma sta andando a ruba, quindi conviene giocare d'anticipo prima che la scorta finisca.

