Ultima chiamata per gli Hearthstone Grandmasters: tutto quel che dovete sapere!

L'evento Grandmasters: Last Call comprende 16 giocatori, i primi 4 della Stagione 1 di ogni regione e i primi 4 in base alle partite vinte nei primi tre Masters Tour del 2022. I giocatori di questa regione globale competeranno in una stagione di 4 settimane per ottenere una fetta del montepremi di 150.000 Dollari.

Per mettere alla prova i 16 giocatori di livello mondiale, il formato cambierà ogni settimana, e alla fine il giocatore migliore e più completo si dimostrerà degno di ottenere un invito ai World Championship 2022.

Quando:

Settimana 1 - 22-24 luglio

Settimana 2 - 29-31 luglio

Pausa - Godetevi l'uscita di Assassinio al Castello di Nathria il 2 agosto (avete letto il nostro speciale sulla nuova espansione di Hearthstone?)

Masters Tour - 12-14 agosto

Settimana 3 - 19-21 agosto

Settimana 4 (Playoff) - 26-31 agosto.

Orario d'inizio dirette:

VENERDÌ:

GRUPPO A/B: 11:00

SABATO:

GRUPPO C/D: 17:15

DOMENICA

MIGLIORI 8: 12:00

Montepremi: 150.000 Dollari e un invito al World Championship 2022 per il campione della stagione.

Struttura settimanale

Durante le settimane 1-3, i giocatori saranno separati in quattro gruppi per il formato doppio torneo. Diversamente dalle precedenti stagioni, tutte le partite saranno trasmesse in diretta. I due vincitori di ogni gruppo giocheranno poi la domenica. I giocatori riceveranno punti in base al numero totale di vittorie di ogni settimana, che determineranno i piazzamenti finali prima dei playoff. I nuovi gruppi settimanali verranno pubblicati sulla pagina Twitter degli esport di Hearthstone!

I gruppi A e C giocheranno per primi nei giorni 1 e 2 e comprenderanno i giocatori della regione Asia Pacifica.

I gruppi B e D giocheranno per ultimi nei giorni 1 e 2 e comprenderanno i giocatori della regione Americhe.

I due vincitori di ogni gruppo andranno a formare i migliori 8, che si affronteranno in partite a eliminazione diretta per determinare il vincitore della settimana.

Ecco i giocatori promossi:

Promossi da Americhe: DimitriKazov, Fled, Pascoa, Pun

Promossi da Asia Pacifica: che0nsu, Mighty, okasinnsuke, Posesi

Promossi da Europa: Bunnyhoppor, Furyhunter, SuperFake, xBlyzes

Promossi da Masters Tour: Habugabu, Judgement, levik, ZloyGruzin

Drop Assassinio al Castello di Nathria

Potrete ottenere fino a 8 buste guardando i Grandmasters. Guardate per due ore totali uno qualsiasi dei canali di YouTube per ricevere una busta e due ore aggiuntive per riceverne una seconda. Il tempo d'osservazione è cumulativo nel corso di ciascuno dei quattro weekend, per cui anche se non potrai assistere per quattro ore consecutive, il tempo d'osservazione verrà comunque conteggiato per l'ottenimento delle ricompense.

● Settimana 1 Grandmasters: Assassinio al Castello di Nathria (massimo 2 buste)

● Settimana 2 Grandmasters: Assassinio al Castello di Nathria (massimo 2 buste)

● Settimana 3 Grandmasters: Assassinio al Castello di Nathria (massimo 2 buste)

● Playoff Grandmasters: Assassinio al Castello di Nathria (massimo 2 buste)

Ovviamente dovrete collegare gli account YouTube e Battle.net. Buon divertimento!