L'ultima mod di Elden Ring che aggiunge Kratos porrà fine alla diatriba per il GOTY

Tra la notte dell'8 e del 9 dicembre 2022 si sono tenuti i The Game Awards, il noto show videoludico diretto e presentato da Geoff Keighley. Nel corso dell'intero evento, tra le tante cose, abbiamo assistito alla premiazione dell'ultimo lavoro From Software come miglior gioco dell'anno, con Miyazaki che ha promesso sorprese per Elden Ring.

Le aspettative di molti utenti sono rimaste disattese dalla premiazione di Elden Ring come miglior gioco dell'anno, anche a causa di un kolossal videoludico dal calibro di God of War Ragnarok pronto a contendersi il titolo del Game Of The Year. I giorni immediatamente antecedenti e che hanno seguito i The Game Awards hanno visto i giocatori attivi in uno scontro online tra quale delle due opere maestre di From Software e di Santa Monica Studio fosse realmente la migliore, anche in seguito alla mancata vittoria di quest'ultimo prodotto.

Ebbene, l'utente Reddit Mar_Reddit ha posto fine alla diatriba online creando una mod che possa aggiungere Kratos in Elden Ring. Il progetto è stato edulcorato da numerosi video che spiegano tutte le nuove aggiunte con questa esemplare e fantastica mod, andando a mostrare il Dio spartano nei minimi dettagli anche grazie a delle inquadrature ravvicinate che ne riprendono il volto per intero.

Al momento si tratta di un progetto non completo, in quanto il possente Dio della guerra è sprovvisto dei caratteristici tatuaggi e della sua grande massa muscolare, seppure non vi sia da escludere che i lavori in corso per la messa a punto di questa mod siano ancora in prosieguo. Ciò nonostante, il semplice inserimento di Kratos in Elden Ring farà la gioia dei fan di entrambe le produzioni ma, soprattutto, porrà fine alla diatriba che ha coinvolto i due titoli in lotta per il titolo di miglior gioco dell'anno. Attualmente Elden Ring è in sconto sullo store Xbox in occasione delle festività natalizie, le quali invogliano ancor di più a mettere nuovamente piede nell'Interregno anche grazie al continuo supporto della community.