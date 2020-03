L'ultima moda di Zelda Breath of the Wild? Lanciare i Guardiani in aria facendoli roteare

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne abbiamo viste di tutti i colori. Merito del suo elaborato motore fisico e delle numerose opportunità di gameplay concesse. In questi giorni si è diffusa una nuova, singolare moda: lanciare in aria i Guardiani facendoli roteare!

Avete capito bene: i giocatori si stanno divertendo a spedire verso il cielo i possenti nemici, facendoli al contempo roteare su sé stessi per un numero incredibile di volte. Come? Combinando la runa Cryosis (che è possibile ottenere nelle fasi iniziali del gioco) per far sollevare il Guardiano, e lo slow-motion per farlo volare in alto. L'effetto è esilarante, come potete vedere voi stessi nei video raccolti in calce. L'impresa più assurda è riuscita ad un giocatore che su Reddit si fa chiamare Master_t0rch, capace non solo di lanciarlo a distanza siderale, ma anche di colpirlo con una precisissima freccia dell'Arco Antico! Volete farlo anche voi? Pare che uno dei luoghi migliori Central Hyrule, dove c'è una grande abbondanza d'acqua a causa della presenza delle paludi.

Lo scorso 3 marzo, Nintendo Switch e The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno celebrato il loro terzo compleanno. Per festeggiare, un giocatore ha completato l'avventura senza mai camminare.