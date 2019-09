Dopo la nuova patch di Borderlands 3, Zane è diventato più forte

I ragazzi di Gearbox Software continuano a lavorare al perfezionamento del loro looter shooter: dopo aver pubblicato una nuova patch per Borderlands 3 che ha migliorato lievemente le performance, quest'oggi hanno dato in pasto ai giocatori anche un hotfix, che tra le altre cose interviene sul bilanciamento di ben tre Cacciatori della Cripta.

Gli sviluppatori hanno deciso di potenziare Zane - che secondo molti giocatori non risultava essere abbastanza efficace nell'endgame - migliorando due delle sue abilità, a tutto vantaggio della sua potenza distruttiva: il danno del Digi-Clone è stato aumentato del 38%, mentre quello del Drone è stato incrementato di un cospicuo 50%. Per quanto concerne quest'ultimo, è anche stata rimossa la penalità ai proiettili congelanti, aumentato il danno del suo Lanciarazzi del 50% e dell'Artiglieria Onnipotente del 75%.

Amara ha visto modificare due delle sue abilità. La rigenerazione dell'energia di Angelo Custode è stata diminuita dal 100% al 50%, mentre la penalizzazione del danno dell'abilità Fascino è scesa dal 30% al 10%. Passiamo, infine, a FL4K, che ha subito modifiche ad una sola abilità: la durata di Guerriglia nella Nebbia è stata ridotta da 8 secondi a 6 secondi, mentre il suo danno bonus è sceso dal 50% al 25%.

Cosa ne pensate i questi cambiamenti? L'hotfix ha anche bilanciato diverse classi di armi e introdotto diversi aggiustamenti. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il changelog sul sito ufficiale di Borderlands 3. Il titolo, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC via Epic Games Store.