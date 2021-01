Ultimate Epic Battle Simulator 2: il reveal trailer mostra guerre con un milione di unità!

Dopo aver offerto in regalo Ultimate Epic Battle Simulator su Steam, i vertici dei Brilliant Game Studios mostrano in video le primissime scene di gameplay tratte dal prossimo capitolo della loro serie strategica.

Il nuovo episodio dell'esperienza sandbox sfornata dalle fucine digitali di Brilliant Game promette di ampliare a dismisura le possibilità offerte agli appassionati grazie all'introduzione di un motore fisico che consentirà di schierare più di un milione di unità!

Nelle immense battaglie campali da inscenare in UEBS 2 sarà possibile utilizzare eserciti reali composti da truppe come centurioni romani, cavalieri medievali e spartani, ma anche orde di fantasia con dinosauri, zombie, creature mitologiche e animali. All'interno del titolo troverà spazio l'immancabile modalità Sandbox e una ricca serie di strumenti per creare campagne principali e storie da condividere in rete con gli altri utenti.

Sul fronte squisitamente tecnologico, UEBS 2 presenta un nuovo sistema di rendering degli eserciti e un'Intelligenza Artificiale più evoluta, oltre ad ambientazioni sensibilmente più ampie e una migliore ottimizzazione delle risorse computazionali che, nelle intenzioni della software house indipendente, consentirà ai fan e ai creatori di contenuti di inscenare battaglie con un numero di unità a schermo 100 volte superiore rispetto al primo gioco. L'uscita di Ultimate Epic Battle Simulator 2 è prevista nella seconda metà del 2021 in esclusiva su PC.