Ultimate Marvel vs Capcom 3 si aggiunge ai giochi Xbox Game Pass di gennaio

A sorpresa, Microsoft ha annunciato un nuovo gioco per gli abbonati Xbox Game Pass: si tratta di Ultimate Marvel vs Capcom 3, che va ad aggiungersi alla lineup di gennaio e agli altri due titoli scaricabili da oggi, ovvero Aftercharge e Just Cause 3.

La lineup di gennaio Xbox Game Pass include il primo episodio di Life is Strange 2 e giochi come Absolver, ARK survival Evolved, Farming Simulator 17 e i tre nuovi ingressi di oggi, Aftercharge, Just Cause 3 e Ultimate Marvel vs Capcom 3, edizione definitiva del picchiaduro della casa di Osaka.

Il servizio Xbox Game Pass ha riscosso un notevole successo nel 2018 grazie non solo alla presenza dell'intero catalogo di esclusive Microsoft ma anche alla continua aggiunta di nuovi prodotti di terze parti. Per il mese di febbraio Crackdown 3 si presenta come il piatto forte dell'offerta Game Pass ma non mancheranno sorprese, come confermato da Major Nelson, Mike Ybarra e Phil Spencer.