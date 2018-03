Ultimate Marvel vs Capcom 3: un video gameplay rivela l'edizione Nintendo Switch?

Recentemente è comparso in rete un video gameplay che testimonierebbe l'esistenza di una versionedi, celebre picchiaduro pubblicato originariamente nel 2011 su PS3 e Xbox 360 e riproposto poi sulle console current gen

Nel filmato in questione possiamo osservare i menu, la schermata per la selezione dei personaggi, un combattimento in modalità allenamento e addirittura la dahsboard dell'ibrida della Grande N con tanto di icona. Ovviamente, non essendoci nessuna conferma ufficiale, vi invitiamo a prendere questa notizia con estrema cautela e come un semplice rumor, dal momento che potrebbe trattarsi semplicemente di un fake ben orchestrato. In attesa di saperne di più vi chiediamo: vorreste vedere Ultimate Marvel vs Capcom 3 su Nintendo Switch?