The Last of Us Part 2: ultimate le Riprese per una Scena 'complessa e straziante'

The Last of Us Part II è innegabilmente tra i giochi più attesi per Playstation 4. Ancora non è stata fornita da Sony una data di pubblicazione definitiva, ma non mancano interessanti retroscena sul processo di sviluppo.

Poco tempo fa, il Game Designer di Naughty Dog, Asher Einhorn, si era dichiarato entusiasta del lavoro svolto, preannunciando un risultato finale "mostruosamente incredibile". Questa volta, a fornirci una piccola finestra attraverso cui dare uno sguardo a The Last of Us Part II, è Neil Druckmann, Vicepresidente della Software House attualmente impegnata sull'esclusiva di casa Sony.

Per celebrare l'inizio delle vacanze natalizie, infatti, Druckmann ha pubblicato sul proprio Account Twitter ufficiale un interessante cinguettio, che potete trovare in calce a questa news. In allegato al Tweet troviamo un'istantanea delle attrici Shannon Woodward e Ashley Johnson, entrambe impegnate in una sessione di motion capture per il gioco. Intrigante il testo di accompagnamento redatto da Druckmann: "Riprese killer per questa settimana, compresa una delle scene più complesse e strazianti su cui abbiamo mai lavorato. Ora è tempo per un pò di riposo! Buone vacanze...altro in arrivo il prossimo anno".



Le parole del Vicepresidente di Naughty Dog confermano che lo studio è duramente al lavoro sul Gioco e, volutamente vaghe, non possono non stimolare la fantasia dei tanti videogiocatori che attendono con ansia The Last of Us Part II. Druckmann sembra promettere che nel corso del 2019 potremo avere qualche nuova informazione sul Titolo, nel frattempo, non possiamo fare altro che goderci anche noi il periodo natalizio e sperare in nuovi aggiornamenti!