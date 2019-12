Ultimate Rivals: una nuova serie di giochi sportivi disponibile in esclusiva Apple Arcade

Apple ha presentato Ultimate Rivals di Bit Fry Game Studios, una nuova serie di videogiochi sportivi che riunisce atleti di hockey, basket, football, baseball e calcio in un unico videogioco con licenze ufficiali: un primato nel mondo dello sport e del gaming.

In Ultimate Rivals The Rink, il primo titolo di questa serie, i giocatori scelgono tra più di 50 atleti famosi da far competere in elettrizzanti partite di hockey due contro due. I giocatori possono per esempio far giocare Alex Ovechkin e Alex Morgan contro De’Aaron Fox e Jose Altuve oppure Skylar Diggins-Smith e Wayne Gretzky. Le diverse combinazioni rendono possibili modi unici di giocare e vincere contro l’intelligenza artificiale o altri giocatori nelle partite multiplayer online. Sul ghiaccio, l’azione dipende dai riflessi rapidi dei giocatori e prende vita con immagini stilizzate e coinvolgenti effetti sonori. Ultimate Rivals The Rink è disponibile da oggi in Apple Arcade su iPhone, iPad, Apple TV e Mac e verrà seguito da un gioco di basket con licenza dell’NBA, Ultimate Rivals The Court, nella primavera 2020.

“Vogliamo distruggere le regole dei videogiochi sportivi e riscriverle per una nuova generazione. Abbiamo deciso di iniziare dai gamer, stimolando la loro immaginazione per creare il team definitivo con atleti di diversi sport, in un modo che nessun altro potrebbe concepire” ha dichiarato Ben Freidlin, CEO e fondatore di Bit Fry Game Studios Inc e creatore di Ultimate Rivals.

“Con Apple Arcade, ci impegniamo a offrire un catalogo accuratamente selezionato in cui ogni titolo consente ai giocatori di provare un’esperienza nuova e innovativa che oltrepassa i limiti di un semplice gioco. Ultimate Rivals fa proprio questo” afferma Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. “Ultimate Rivals The Rink è una fantastica novità di Apple Arcade e non vediamo l’ora che tutti lo provino.”

Ultimate Rivals per Apple Arcade offre a tutti la possibilità di giocare con i propri atleti preferiti in un gioco d’azione arcade dotato di grafica fluida a 60 fotogrammi al secondo, controlli ultraprecisi, e immagini e sound design all’avanguardia. In Ultimate Rivals compaiono atleti ufficiali dell’Associazione Giocatori della NHL, NBA, NFL (NFLPA), e dell’Associazione Giocatori della MLB, WNBA e della nazionale di calcio femminile statunitense (USWNTPA), nonché leggende ormai in pensione come Wayne Gretzky. Nel corso del tempo verranno aggiunti altri atleti, garantendo profondità nel gioco a lungo termine. Le partite con sessioni brevi e regole arcade migliorano l’accessibilità del gioco, mantenendo comunque un’esperienza divertente in cui i gamer migliori hanno più probabilità di vincere. Si può giocare in partite multiplayer online o sfidare avversari IA, usando controlli touch o controller per console connessi tramite Bluetooth.