Ultimate Sackboy: data d'uscita per il gioco gratis in arrivo su iPhone e Android

Dopo qualche mese dai leak che hanno svelato l'esistenza di Ultimate Sackboy, il titolo pubblicato da Sony su dispositivi mobile si prepara ad approdare sugli store di Apple e Google.

Ultimate Sackboy arriverà infatti il prossimo 21 febbraio 2023 su App Store e Google Play Store e sarà disponibile gratuitamente, essendo il titolo un free to play. Il gioco in questione, sviluppato da Exient grazie alla licenza fornita da Sony Interactive Entertainment, non è altro che un infinite runner in cui il giocatore deve muovere un Sackboy in costante movimento. Stando alle immagini e al trailer forniti dagli sviluppatori, sembrerebbe che vi sia grande attenzione per la personalizzazione dei protagonisti che, proprio come nei capitoli principali della serie, potranno essere modificati nell'aspetto tramite un'ampia gamma di accessori sbloccabili sia gratuitamente che a pagamento.

Visitando la pagina del prodotto sul Google Play Store è già possibile effettuare la pre-registrazione, sebbene non sembrino esserci ricompense esclusive per i giocatori che eseguono tale operazione. Per quello che riguarda invece i dispositivi Apple, ovvero iPad e iPhone, al momento non è ancora possibile prenotare il gioco e bisognerà attendere l'apertura dell'apposita pagina sullo store.