Ultimate Sackboy: il gioco gratis per iPhone e Android è disponibile da oggi

A distanza di qualche mese dall'annuncio, Ultimate Sackboy ha finalmente fatto il proprio debutto sugli store digitali dei dispositivi mobile più popolari e può essere scaricato senza costi aggiuntivi.

A partire da adesso, infatti, Ultimate Sackboy è disponibile al download sia su App Store per iPad e iPhone che su Google Play Store per i dispositivi Android. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il titolo in questione è un free to play con meccaniche tipiche degli endless runner in cui si prende il controllo di un Sackboy completamente personalizzabile. Gli elementi cosmetici potranno essere ottenuti gratuitamente completando le sfide, acquistandoli nel negozio o scalando i livelli del pass della Stagione 1, la quale ha avuto il via in concomitanza con il lancio dell'applicazione.

Ecco di seguito i link per scaricare il gioco gratis sui dispositivi mobile:

In attesa di scoprire quale altra proprietà intellettuale di successo dei PlayStation Studios approderà sul mercato mobile, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete dare un'occhiata al trailer di Ultimate Sackboy.