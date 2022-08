Ultimate Sackboy svelato in anticipo da un leak, annuncio imminente?

Un leak ha svelato Ultimate Sackboy, nuovo gioco di PlayStation Mobile apparentemente in arrivo su iPhone e Android, il gioco sembra essere l'ideale sequel di Run Sackboy Run, endless runner da tempo disponibile su smartphone e tablet.

Di Ultimate Sackboy non sappiamo ancora nulla, la pagina del gioco è disponibile su Google Play insieme ad alcuni screenshot, a differenza di Run Sackboy Run però questa nuova avventura non dovrebbe essere un gioco a scorrimento orizzontale bensì verticale, stile Minion Rush o Subway Surfers.

Non abbiamo purtroppo altre informazioni e non sappiamo se Ultimate Sackboy sarà in grado di collegarsi in qualche modo a Sackboy Una Grande Avventura per sbloccare ricompense e bonus. Al momento Sony non ha ancora annunciato Ultimate Sackboy, non ci resta quindi che attendere eventuali comunicazioni in merito.

Sappiamo che PlayStation Studios vuole spingere sempre di più sulle piattaforme mobile, i timidi tentativi portati a segno negli ultimi anni non hanno riscosso il successo sperato, pensiamo ad esempio alla recente chiusura di Uncharted Fortune Hunter per iPhone e Android, in ogni caso la strategia di Sony per il futuro prevede anche un buon numero di IP PlayStation pronte a debuttare su mobile e in questo senso Ultimate Sackboy potrebbe essere solamente il primo passo di una espansione più importante.