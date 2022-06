Le ultime novità PlayStation sono acquistabili ad un prezzo scontato: scopri dove

Su eBay ogni giorno sono in offerta tantissimi videogiochi a dei prezzi super scontati, oggi abbiamo scovato per voi le ultime novità uscite per le console di Sony a dei prezzi molto interessanti, scopriamo assieme i prezzi.

Tutte le offerte che vi segnaliamo sono acquistabili da venditori selezionati e certificati di Ebay, con migliaia di feedback che si avvicinano al 100% di positività, quindi con una garanzia totale che vi arrivi esattamente quello che avete acquistato.

Per tutti i giochi che vi proponiamo la spedizione è gratuita ed è possibile rendere l'articolo entro 30 giorni se non siete soddisfatti dell'acquisto o se il prodotto che avete acquistato si danneggerà durante il trasporto. Come sempre vi consigliamo di concludere i vostri acquisti pagando con Paypal, che prevede una garanzia aggiuntiva sulla compravendita rimborsandovi in caso non vi arrivi l'articolo che avete acquistato.

Tra i giochi in promozione quest'oggi su eBay vi segnaliamo Horizon Forbidden West per PS4 (aggiornabile gratuitamente alla versione per PS5) al prezzo di 49,99 euro, Sifu Vengeance Edition per PS5 al prezzo speciale di 39,99 euro (sconto di 20 euro dal prezzo di listino), Ghostwire Tokyo sempre per PS5 al prezzo di 59 euro, Kena Bridge of Spirits Deluxe Edition per PS5 a soli 35 euro e Death Standing per PS4 (giocabile ovviamente anche su PS5) al prezzo di 27,50 euro.