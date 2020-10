Ultime ore dell'Amazon Prime Day 2020: le migliori offerte vicine alla scadenza

Ultima chiamata per il Prime Day 2020, ed ultime ore per godere delle numerose offerte che ha proposto Amazon durante le ultime giornate. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti in scadenza alle 23:59 di oggi.

Offerte videogiochi e console Amazon Prime Day 2020

Tra le offerte di oggi su videogiochi e console segnaliamo la promozione sul PlayStation VR Mega Pack 2, che può essere acquistato a 254,99 Euro, un prezzo che permette di portare a casa il visore Sony, la PlayStation Camera e cinque giochi in VR: Resident Evil 7 Biohazard, Astro Bot Rescue Mission, The Elder Scrolls V Skyrim VR, PlayStation VR Worlds ed Everybody's Golf VR.

Disponibile in offerta anche la PlayStation 4 Pro, con 20 Euro di ricarica da spendere sul PlayStation Network in regalo, mentre a livello di giochi segnaliamo The Witcher 3 GOTY a meno di 20 Euro.

Offerte tech Amazon Prime Day 2020

Tra le offerte tech invece segnaliamo l'offerta sul TV LG a LED da 55 pollici, su cui viene proposta una riduzione di prezzo interessante, al punto che è già finito tra i prodotti più venduti di questo Prime Day.

Amazon sconta anche l'Huawei MateBook 13, nella configurazione con SSD da 256 gigabyte ed 8 gigabyte di RAM.

Sempre legati al mondo dell'elettronica di consumo, segnaliamo anche che sono le ultime ore per accedere alle offerte sulle soundbar LG, che si aggiungono a quelle di ieri.