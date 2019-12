Ultime ore per scaricare gratis Into The Breach da Epic Games Store

Epic Games Store ha lanciato le Offerte di Natale 2019: oltre a sconti e buoni, la compagnia regala 12 giochi gratis, uno al giorno per tutto il periodo festivo. Avete tempo fino alle 17:00 di oggi pomeriggio (venerdì 20 dicembre) per riscattare Into The Breach a costo zero.

"Controlla potenti mech del futuro per sconfiggere una minaccia aliena. In questo gioco di strategia a turni, creato dagli sviluppatori di FTL, ogni tentativo di salvare il mondo è rappresentato da una nuova sfida generata casualmente."

Vi basterà aggiungere Into The Breach alla vostra libreria entro l'orario indicato per poterlo poi utilizzare liberamente e senza limitazioni, come se fosse stato regolarmente acquistato. Un bel regalo considerando che il prezzo di listino è fissato a 14.99 euro, sicuramente una buona occasione per provare con mano una delle produzioni indipendenti più acclamate degli ultimi anni.

Alle 17:00 di oggi pomeriggio Epic pubblicherà il secondo gioco gratis, al momento non ci sono indizi precisi in merito dunque vi invitiamo a sintonizzarvi su queste pagine, vi aggiorneremo non appena il download sarà disponibile per tutti.