Ultimi giorni degli eDays: sconti su giochi per PS4 e PS5, risparmio del 15%

Dopo aver riportato le offerte di eBay sui giochi per Nintendo Switch, torniamo a spulciare il catalogo degli eDays che scadranno il 29 maggio 2022, per segnalare alcune offerte molto interessanti sui giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, su cui si può godere della riduzione del 15% garantita dal marketplace online.

Giochi PS4 e PS5 in offerta su eBay

Come avvenuto anche in altre circostanze, nella scheda prodotto è visualizzato il prezzo originale. Tuttavia, inserendo il coupon "MENO15EDAYS" al momento del pagamento, ovviamente senza virgolette, il sistema provvederà a stornare l'importo corrispondente allo sconto e quindi a portare il prezzo a quello indicato sulla lista in questione.

Ricordiamo che al coupon si applicano tutte le condizioni già note per gli eDays: è necessario effettuare una spesa minima di 15 Euro e sono garantiti massimo 2 utilizzi per account. Il coupon può essere utilizzato anche sugli altri prodotti in offerta per gli eDays.

Tutti i venditori in questione garantiscono la consegna a stretto giro di orologio e la garanzia cliente eBay con tutti i vantaggi previsti, inclusa la possibilità di effettuare il reso.