Ultimi giorni per i Saldi di Gennaio di PlayStation Store sui giochi PS4

Lo scorso mese, ancora prima dell'inizio delle festività natalizie, Sony ha lanciato i saldi di Gennaio sul PlayStation Store con sconti fino al 70% sui giochi PlayStation 4. Ne avete già approfittato? Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di approfittarne, poiché stanno per terminare!

I Saldi di Gennaio del PlayStation Store proseguiranno fino alle ore 00:59 di sabato 18 gennaio, pertanto mancano pochissimi giorni. Grazie alla promozione è possibile acquistare a prezzo scontato numerosi giochi, tra i quali teniamo segnalarvi The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99 euro, Grand Theft Auto V: Premium Edition a 14,99 euro, Detroit Become Human a 12,99 euro, Tekken 7 a 9,99 euro, FIFA 20 Champions Edition a 44,99 euro, Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition a 34,99 euro, Spider-Man Edizione Game of the Year a 29,99 euro, Days Gone Digital Deluxe Edition a 39,99 euro e molti, molti altri. Su alcuni titoli è anche attivo uno sconto aggiuntivo riservato agli abbonati PlayStation Plus.

Per la selezione completa vi rimandiamo al PlayStation Store, ma se siete indecisi su cosa acquistare allora abbiamo ciò che fa per voi: tra le nostre pagine trovate diverse guide all'acquisto, con i nostri consigli sui migliori giochi a meno di 5 euro, a meno di 10 euro e a meno di 20 euro, oltre che una selezione dei migliori titoli per PlayStation VR.