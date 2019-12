Ultimissime ore per approfittare degli sconti del Black Friday sul PlayStation Store

Sul PlayStation Store è ancora tempo di Black Friday, con le offerte del Venerdì Nero e del Cyber Monday che andranno avanti fino alle 12:59 AM di martedì 4 dicembre. Avete ancora pochissime ore dunque per acquistare i migliori giochi PS4 a prezzo scontato.

Tra i giochi in offerta troviamo Red Dead Redemption 2 Ultimate Bundle a 34.99 euro, Metro Exodus a 19.99 euro, Call of Duty Modern Warfare a 52,49 euro, Metro Exodus Gold Edition a 29.99 euro, Marvel's Spider-Man a 19.99 euro, Marvel's Spider-Man GOTY Edition a 29.99 euro, Mortal Kombat 11 a 29.99 euro, Borderlands 3 a 39.99 euro e tanti altri giochi a meno di 20 euro, 10 euro e sconti sulle esclusive PlayStation.

Ricordiamo che fino a domani troviamo in offerta anche l'abbonamento annuale PlayStation Plus scontato del 25% e in vendita a 44.99 euro anzichè 59.99 euro, indubbiamente una buona occasione per entrare nel mondo PS Plus e ottenere ogni mese due giochi PS4 gratis, 100 GB di spazio per i salvataggi Cloud, sconti esclusivi e bonus mensili.

Altri sconti PS4, PSVR e giochi Sony sono disponibili su Amazon.it per il Cyber Monday, in questo caso le offerte termineranno il 2 dicembre alle 23:59, ora italiana, affrettatevi se siete interessati!