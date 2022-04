Ultra Age: l'action in stile Devil May Cry ha una data su Steam

Dallo scorso settembre Ultra Age è disponibile su PS4 e Switch, ma a breve l'Action in stile Devil May Cry sviluppato da Next Stage farà il suo esordio anche su un'ulteriore piattaforma, mantenendo intatta tutta la frenesia del suo gameplay.

I publisher Dangen Entertainment e Intragames confermano che Ultra Age sarà presto giocabile anche su PC via Steam, a partire dal prossimo 28 aprile 2022. La nuova versione non dovrebbe avere particolari differenze in termini di contenuti con le edizioni PS4 e Switch già pubblicate, ma offrirà comunque alcune migliorie tecniche, come ad esempio un framerate più stabile e una resa grafica più dettagliata.

Ambientato nel 3174 in un'epoca in cui il genere umano è sull'urlo dell'estinzione, Ultra Age si presenta come un Action Game dall'impostazione molto adrenalinica: nei panni di Age, membro degli Orbit alla ricerca delle risorse necessarie per garantire la sopravvivenza degli uomini, ci scontreremo con creature mostruose e robot di vario genere dando sfoggio del nostro talento con diverse tipologie di spade, scatenando attacchi e combo variegati a seconda dell'arma equipaggiata. La presenza di un Albero delle Abilità consente di sviluppare un poco alla volta il protagonista, migliorando la sua tenuta fisica ed anche le sue capacità in combattimento.

La nostra recensione di Ultra Age basata sulla versione PS4 mette in luce diversi limiti della produzione, che tuttavia potrebbe comunque meritare una chance da parte dei fan del genere, alla luce anche delle previste migliorie dell'edizione PC.