Ultra Age arriva a settembre su PS4 e Switch, demo disponibile e italiano confermato

Gli sviluppatori Next Stage, Visual Dart ed i publisher Dangen Entertainment e Intragames hanno annunciato che Ultra Age sarà disponibile dal 9 settembre in formato digitale su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Il gioco verrà venduto al prezzo di 29.99 dollari (presumibilmente 29.99 euro in Europa) e sarà tradotto in inglese, giapponese, coreano, cinese tradizionale, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Una versione PC è in programma ma è ancora priva di una data di uscita, a partire da oggi è disponibile una demo di Ultra Age che permetterà ai giocatori di provare il gioco fino al mid boss del primo capitolo.

Ultra Age è un gioco d'azione 3D che narra la storia di Age, giovane guerriero chiamato a salvare l'umanità dall'estinzione. Un progetto certamente intrigante e che potremo toccare con mano tra pochi giorni, nel frattempo vi rimandiamo alla nostra anteprima di Ultra Age: "da parte sua, Ultra Age si è guadagnato la nostra attenzione grazie a un sistema di combattimento squisitamente votato all’azione frenetica (per non dire caotica) e delle curiose premesse narrative, che il prossimo autunno porremo sicuramente sotto la lente di ingrandimento."

Un titolo da tenere d'occhio e che è riuscito a guadagnarsi una discreta visibilità e che potrebbe diventare una delle più grandi sorprese della fine di questa calda estate.