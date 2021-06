Ultra Age: il frenetico action GDR si mostra in video al Guerrilla Collective

Nella cornice mediatica del Guerrilla Collective, i ragazzi di Next Stage e Visual Dart mostrano delle scene di gioco inedite di Ultra Age, un action ruolistico votato all'esplorazione e caratterizzato da combattimenti frenetici.

Il titolo è realizzato sotto l'egida del publisher asiatico Dangen Entertainment e proietta i fan del genere in un futuro post-apocalittico per narrare la storia di Age, un guerriero che dovrà compiere un lungo viaggio per riuscire a salvare l'umanità dalla minaccia incombente dell'estinzione.

Gli unici compagni di questo impavido eroe saranno l'androide Helvis e gli equipaggiamenti che saprà recuperare nel corso dell'avventura: solo attraverso l'esplorazione delle rovine dell'ormai collassata civiltà tecnologica gli consentirà di acquisire i poteri, le armi e le abilità necessarie per avere la meglio sulle orde di creature mutanti e di esseri cibernetici che popolano lo scenario.

Come ogni buon action RPG che si rispetti, naturalmente anche Ultra Age baserà il suo sistema di combattimento sulle combo da concatenare evolvendo i poteri più avanzati e ottenendo gli equipaggiamenti nel corso della partita.

I primi video del prototipo di Ultra Age lo davano in uscita in esclusiva su PS4, ma con l'ultimo trailer proposto da Dangen in occasione dello show che precede l'E3 2021 il publisher asiatico ha preferito rimandare a un secondo momento ogni indicazione sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce questo progetto. Nel frattempo, date un'occhiata al nuovo filmato di Ultra Age e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.