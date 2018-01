Ultra Game Boy: un video lo mostra per la prima volta in funzione

GameSpot ha pubblicato un video in cui possiamo vedere in funzione il nuovo Ultra Game Boy di Hyperkin, retroconsole con schermo illuminato che permetterà di riprodurre le originali cartucce del Game Boy.

Annunciato a sorpresa durante il CES 2018 di Las Vegas, Ultra Game Boy (nome ancora provvisorio) si presenta con una scocca realizzata in alluminio, uno schermo LCD retroilluminato, una batteria al litio ricaricabile (con 6 ore di autonomia in gioco), doppio altoparlante stereo e ingresso USB Type-C. La retroconsole sarà del tutto compatibile con le cartucce Game Boy originali (probabilmente anche con quelle Game Boy Color), ma non con quelle del Game Boy Advance.

Il lancio è previsto per l'estate del 2018 in Nord America a un prezzo inferiore ai 100 dollari, mentre si attendono ulteriori dettagli riguardo al possibile arrivo in Europa. Nel frattempo vi lasciamo con il video di GameSpot in cui possiamo vedere per la prima volta la nuova retroconsole in funzione.