Ultrakill 'lo fa strano': lo sparatutto supporta i sex toys con una mod ufficiale!

Grazie al guanto di sfida lanciato scherzosamente dai fan di Ultrakill agli sviluppatori al seguito di Arsi "Hakita" Patala, lo sparatutto in salsa retrò supporta da oggi i sex toys!

La singolare funzionalità 'introdotta' da Patala nasce in risposta a una specifica richiesta dello youtuber Shammy: in virtù della frenesia dei combattimenti da affrontare nell'universo FPS di Ultrakill, perché non unire l'utile al dilettevole consentendo ai giocatori di servirsi della funzione di vibrazione per 'divertirsi' con i propri sex toys al ritmo delle scene di gameplay?

Con l'aiuto del programmatore Kyle "qDot" Machulis, Hakita ha così deciso di realizzare UKbutt: il software, scaricabile gratuitamente da Github, si interfaccia ai sex toys di ultima generazione (siate gentili, non chiedeteci marche, modelli e dimensioni!) per sincronizzarne la vibrazione al tremolio dello schermo, allo sparo dell'arma, all'effetto tattile del menù e ai movimenti del proprio personaggio mentre di gioca a Ultrakill.

Ovviamente, il software può essere utilizzato anche per programmare degli effetti di vibrazione personalizzati su controller più tradizionali (e di certo meno 'intimi'), ma dal nome scelto da Hakita e qDot per lanciare questa app non serve chissà quale sforzo d'immaginazione per capirne le reali finalità.

