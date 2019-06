L'ultraviolenza di My Friend Pedro esplode nel trailer di lancio per PC e Nintendo Switch

Gli autori di DeadToast Entertainment e i produttori di Devolver Digital celebrano nel migliore dei modi la commercializzazione di My Friend Pedro su PC e Nintendo Switch confezionando un esplosivo video animato che riassume l'ultraviolenza che caratterizza questo singolare sparatutto 2D ispirato a Max Payne.

Tra sessioni in bullet time e proiettili che schizzano da una parte all'altra dello schermo rimbalzando e distruggendo le superfici incontrate, My Friend Pedro narra le gesta di un uomo che cerca di annientare chiunque osi ostacolare il suo cammino tracciato, come nei migliori romanzi di formazione e nelle poesie più auliche, da una banana senziente!

Chi deciderà di danzare tra le pallottole in compagnia di questo inconsueto antieroe mascherato potrà esplorare ambientazioni insolite, scatenare la propria ira su schiere di nemici e risolvere enigmi ambientali in un tripudio di carne e sangue digitale.

Prima di lanciarvi all'avventura nell'universo sparatutto arcade di My Friend Pedro su PC e Switch e sperare che nel frattempo John Wick vi spicci casa, potete sempre apprendere i rudimenti dell'arte omicidiaria di diretta ispirazione bananesca leggendo la nostra prova di My Friend Pedro a firma di Claudio Cugliandro.