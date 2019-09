L'ultraviolenza sci-fi del soulslike The Surge 2 protagonista del trailer di lancio

I ragazzi di Deck13 contano i giorni che li dividono dall'uscita di The Surge 2 pubblicando il trailer di lancio del loro ambizioso soulslike in cui ci viene mostrato il lato ultraviolento del sistema di combattimento di questo action ruolistico per PC, PS4 e Xbox One.

Ad accompagnare questo trailer ricco di scene di gameplay con smembramenti in salsa splatter troviamo le dichiarazioni di David Muller: il Concept Artist di Deck13 si è intrattenuto con i curatori del PlayStation Blog per discutere dello stile artistico scelto per plasmare Jericho City, la distopica megalopoli che farà da sfondo alle battaglie combattute dal nostro alter-ego.

Secondo Muller, infatti, "è stata una sfida combinare il mondo di The Surge 1 con le nuove corporazioni, armi e fazioni che tratteggiano The Surge 2, specie per quanto riguarda il design di personaggi ed equipaggiamenti. Tutto doveva risultare nuovo e al tempo stesso familiare". Per quanto riguarda le meccaniche di gameplay, l'autore degli studi tedeschi aggiunge inoltre che "abbiamo dovuto escogitare nuovi modi per combinare l'attuale sistema di combattimento corpo a corpo con le meccaniche sparatutto, e queste ultime con il design post-industriale di Jericho City".

L'uscita del titolo è prevista per il 24 settembre su PC (senza il controverso DRM Denuvo), PS4 e Xbox One: se volete approfondire la conoscenza di questo action GDR, vi consigliamo di ammirare questo gameplay trailer con smembramenti e di leggere, qualora ve lo foste perso nelle concitate giornate della Gamescom 2019, il nostro speciale da Colonia sul nuovo soulslike sci-fi The Surge 2.