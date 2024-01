Ultros, quando i metroidvania incontrano la psichedelia: nuovo trailer del gioco El Huervo

Nell'arco dei mesi vi è stato modo di parlare dell'incantevole Ultros, il metroidvania psichedelico che arriverà nel 2024. El Huervo e Kepler Ghost hanno fatto centro con l'Action Platform 2D ove la psichedelia la fa da padrona, come visto nuovamente nella giornata di ieri quando Ultros è tornato a mostrarsi con il suo stravagante stile magnifico.

Il 12 gennaio 2024 è stato il giorno in cui è stato rilasciato l'Official Himsa Ahimsa Escalation Trailer di Ultros, nel quale vengono mostrate le peculiarità del sistema di combattimento (e più in generale del gameplay) della produzione prossima al suo debutto. Ultros sarà uno dei protagonisti della line-up videoludica di inizio 2024, con un'uscita ormai prossima per buona parte degli ecosistemi videoludici attualmente supportati.

Ultros uscirà il 13 febbraio 2024 su Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 e PlayStation 4. "Ultrosè un gioco metroidvania psichedelico nel quale ti risveglierai smarrito sul Sarcophagus, un utero cosmico che ospita un essere demoniaco. Intrappolato in un buco nero, dovrai esplorare il Sarcophagus e incontrarne gli abitanti per comprendere il ruolo che svolgerai". Siete pronti a scoprire tutte le meraviglie dell'avventura psichedelica targata El Huervo, che uscirà esattamente tra un mese? Mancano quattro settimane al debutto di Ultros su PlayStation e PC. In allegato alla notizia potete trovare il trailer dell'eccentrico metroidvania psichedelico Ultros con i pixel sotto acido. Come detto sopra, il contenuto video è stato rilasciato nel corso della giornata di ieri, 12 gennaio 2024, su YouTube.