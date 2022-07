Che fine hanno fatto tutti gli esseri umani in Stray?

Il mondo di Stray è popolato da androidi senzienti, i quali hanno rivitalizzato una città da tempo abbandonata proponendo le stesse dinamiche sociali tipiche dei loro creatori. L'avventura del gatto ci porta a scoprire di più sugli eventi precedenti alla scomparsa della nostra specie: dove sono finiti gli umani?

Sin dalle battute iniziali del gioco, arrivati cioè ai sobborghi della città, ci viene detto che gli umani sono da tempo scomparsi, e la sola eredità che hanno lasciato sono gli androidi che popolano le strade cyberpunk della metropoli sotterranea. Tuttavia, grazie al fidato drone B-12 scopriremo molto di più sugli eventi che hanno indotto questo importante cambiamento; gli esseri umani si sono estinti a causa di un'epidemia che ne ha causato una graduale fine: B-12 è l'involucro che porta la coscienza dell'ultimo umano sopravvissuto, uno scienziato che, dopo aver perso la famiglia, ha provato in tutti i modi di convincere la società dell'imminente pericolo.

Questo ha causato la comparsa degli Zurk, delle creature fragili alla luce del sole ma estremamente pericolose per ogni forma di vita e non solo. Come visto nel finale di Stray, sarà proprio l'apertura delle porte e il sacrificio di B-12 a risolvere la situazione, consentendo agli androidi di scoprire il mondo al di fuori della gabbia in cui erano costretti a vivere.

