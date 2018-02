Un'azienda di giocattoli afferma che un nuovo racing game di Sonic arriverà quest'anno

Dopo i recenti rumor che volevano Sumo Digital al lavoro su un nuovo kart game di, nelle ultime ore il produttore di giocattoli Zappies ha affermato che nel corso dell'anno dovrebbe arrivare un nuovo racing game dedicato al porcospino blu.

Se le due notizie dovessero convergere, allora con ogni probabilità Sumo Digital starebbe lavorando al seguito spirituale di Sonic & All-Stars Racing Transformed, o magari al sequel vero e proprio. Dal momento che non è ancora arrivata nessuna dichiarazione in merito da parte di SEGA o degli sviluppatori, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli.

Ad ogni modo, a voi farebbe piacere un nuovo racing game di Sonic?