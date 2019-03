Un Brevetto sembra indicare un futuro senza cavi per Playstation VR?

Il Playstation VR ha rappresentato, e continua a rappresentare, un elemento estremamente interessante all'interno dell'attuale panorama videoludico, ma come si evolverà in futuro?

In merito a questa tematica, Sony non ha ad ora rilasciato alcun tipo di dichiarazione ufficiale, tuttavia, proprio recentemente, alcuni brevetti hanno attirato l'attenzione della Community videoludica. In particolare, nel corso del mese di febbraio 2019, si è diffusa la notizia legato allo sviluppo di tecnologie per motion control. A destare ora curiosità è invece un secondo brevetto, che pare indicare sforzi di ricerca in direzione di un Playstation VR completamente wireless.

Secondo quanto attualmente riportato, quest'ultimo pare infatti fare riferimento ad una tecnologia che consentirebbe ad una console ammiraglia di rilevare la presenza e la posizione di un utilizzatore. A titolo esemplificativo di tale brevetto, può risultare utile l'immagine rappresentativa che trovate in calce a questa news. Da un primo e sintetico sguardo, quest'ultima pare infatti fare riferimento ad un potenziale Playstation VR privo di cavi. Un'eventualità sicuramente intrigante, che potrebbe semplificare l'utilizzo di tale tecnologia.



Ad oggi, tuttavia, sottolineiamo che non sussistono conferme in merito ad una effettiva esistenza di un simile hardware. Spesso, inoltre, quanto rappresentato all'interno di brevetti non viene poi effettivamente prodotto. Di conseguenza, per avere informazioni certe in merito ai progetti di Sony per il futuro del suo Playstation VR non ci resta che attendere comunicazioni da parte della stessa Compagnia. Nel frattempo, possiamo goderci sui giochi Playstation VR in uscita nel 2019.