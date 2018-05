Un concept art e tanti dettagli per il presunto gioco di Superman sviluppato da Rocksteady

Nelle ultime ore è stato pubblicato su 4chan un interessante leak sul presunto gioco di Superman in via di sviluppo presso Rocksteady, software house celebre per la serie Arkham dedicata a Batman.

L'utente autore del post, che ha preferito rimanere anonimo, ha pubblicato un concept art (che potete osservare in calce alla notizia) e ha diffuso una notevole quantità di dettagli riguardanti il titolo. Di seguito, vi riportiamo i tratti salienti di quello che dovrebbe essere il nuovo progetto di Rocksteady:

Il gioco è sviluppato in Unreal Engine 4;

Ambientato nella città di Metropolis, che si presenta come un immenso open world (tre volte le dimensioni di Arkham Knight);

Non sarà possibile giocare nei panni di Clark Kent;

Il villain principale sarà Brainiac;

La potenza di Superman sarà limitata (sarà comparabile a quella della serie animata);

Ambienti semi-distruttibili (aspetto comparabile ad Arkham Knight, esclusa la possibilità di far crollare edifici);

Il combat system è integrato con il sistema di volo (si fa qui un paragone con Dragon Ball, dal momento che sarebbe possibile catapultarsi in volo verso i nemici per sferrare i colpi);

Ambientato nell'Arkhamverse;

Tanti easter egg legati al lore di Superman, nonché all'universo narrativo che Rocksteady ha dato vita con la serie Arkham di Batman.

Oltre a questo, viene dichiarato che Rocksteady si trova parallelamente al lavoro su un titolo multiplayer, quest'ultimo dedicato invece a Justice League. La priorità, tuttavia, è Superman: il titolo, stando al leak, dovrebbe essere presentato con un teaser qualche settimana prima dell'E3 2018, per poi ricevere un full reveal proprio in occasione della fiera losangelina. Naturalmente, vi raccomandiamo di prendere la notizia con le pinze, dal momento che tutte le informazioni sono frutto di un rumor non confermato ufficialmente. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe un gioco di Superman sviluppato da Rocksteady?