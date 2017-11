Un dirigente di NRG eSports è stato licenziato per molestie sessuali

Ultimamente sembra andare molto di moda la molestia sessuale. Nel mondo dello spettacolo, anzitutto, come apprendiamo quotidianamente dalla carta stampata e dal terremoto mediatico che, in queste ultime settimane, ha "sconvolto" Hollywood e non solo.

Il movimento social #metoo, che ha portato decine di migliaia di donne e uomini ad ammettere pubblicamente di esser stati vittime di abusi sessuali.

Ora, uno scandalo analogo ha coinvolto un esponente della potente organizzazione professionistica NRG eSports.

NRG ha licenziato un proprio manager, Maxwell Bateman, responsabile della squadra San Francisco Shock (che parteciperà alla prossima Overwatch League), dopo le accuse di molestie sessuali che lo hanno visto protagonista.

Il proprietario di NRG, Andy Miller, ha immediatamente licenziato il responsabile della squadra "in conformità alla politica di tolleranza zero promossa da NRG Esports".

In un post, la streamer di Twitch Dezaray Luna ha dichiarato che Bateman era un amico di vecchia data, almeno fino al momento in cui sarebbe avvenuta la molestia.

Il dipartimento di polizia di Las Vegas ha archiviato il caso, a causa della mancanza di prove, ma il proprietario di NRG ha comunque preferito concludere il rapporto di collaborazione con Bateman.

Luna sostiene che l'incidente avvenne il 30 settembre scorso quando, dopo aver festeggiato con alcuni membri del team NRG, Bateman l'ha invitata in casa. Giorni dopo il fattaccio, pare che la stessa si sia confrontata con lo stesso Bateman tramite messaggi ricevendo solamente una vaga risposta di scusa.

Come oramai di consueto, la ragazza avrebbe salvato le conversazioni presentandole alla polizia che, però, l'ha informata che gli screenshot dei messaggi non potevano essere assunti come prova a carico. La ragazza non si è persa d'animo e ha semplicemente utilizzato i social per sfogarsi; cosa che, ovviamente, ha condotto al licenziamento di Bateman.

Fenomeni come questo, purtroppo, non sono rari nemmeno nell'ambiente eSports. Nel giugno del 2016 Capcom ha cacciato Noel Brown, un gamer professionista di Street Fighter V, per un anno, dopo essere stato beccato da una telecamera mentre molestava una donna.

Più di recente, Riot Games ha bannato per un tempo "indefinito" il giocatore di League of Legends Li "Vasilii" Wei Jun, per violenza domestica. Forse lo ricorderete. Non è stato un episodio edificante, tra l'altro trasmesso in diretta Twitch. Il team di Vasilii, Newbee, ha immediatamente rescisso il contratto con il giocatore violento.

L'ex dirigente del NRG comunque non ha ancora commentato la vicenda, ma ha detto che pubblicherà una dichiarazione mercoledì 8 novembre, ovvero oggi.