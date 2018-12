Un easter egg di Counter Strike suggerisce il ritorno di Portal ma Valve smentisce

Counter Strike Global Offensive si è aggiornato la scorsa settimana con la modalità Battle Royale Danger Zone, alcuni giocatori hanno scoperto che all'interno della mappa è presente un curioso easter egg legato a Portal...

Nello specifico, si tratta di una stanza piena di computer che riproducono Still Alive, il brano principale della colonna sonora di Portal. Questo easter egg ha suscitato non poco interesse e in molti hanno pensato Valve abbia scelto questo metodo per rivelare l'esistenza di Portal 3. In realtà le cose non stanno così, come specificato sul profilo Twitter ufficiale di CS:GO, si tratta solamente di un simpatico easter egg non legato in alcun modo a nuovi prodotti o annunci.

Dopo il grande successo di Portal 2, la serie è andata in stand-by, così come accaduto con altri popolari franchise Valve come Half-Life e Left 4 Dead. Non è escluso che in futuro Portal possa tornare sui nostri schermi, al momento però nessun annuncio è stato fatto dagli sviluppatori.